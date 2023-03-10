В пятницу, 10 марта, чиновник в своем микроблоге в Twitter чиновник отметил, что необходимой гарантией устойчивого мира и развития в Европе является не только деоккупация регионов нашей страны, информирует «НБН».

По мнению Данилова, необходимо осуществить возвращение суверенных территорий Молдовы и Грузии, ради обеспечения безопасности европейских государств.

Отметим, что ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины заявляли, что Россия создает напряжение вокруг Молдовы и Приднестровья, разжигая новый пожар в Европе.

В четверг, 9 марта, российские пропагандисты заявили о том, что якобы в непризнанном Приднестровье предотвратили ликвидацию «главы республики» и ряда «должностных лиц ПМР». В организации «теракта» обвинили СБУ.