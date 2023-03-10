О том, с какими целями Россия начала предоставлять Ирану определенные системы вооружений, которые были разработаны и произведены на Западе, пишет «НБН», ссылаясь на материал CNN.

Как пишут в издании, с момента начала войны РФ против Украины, стали известны несколько случаев, когда российские оккупанты смогли захватить ПТРК «Javelin» и ПЗРК «Stinger». Именно эти переносные ракетные комплексы ВСУ чаще всего вынужденно оставляют на поле боя.

Вопреки разносторонним запретам и ограничениям, Россия все же имеет достаточно возможностей для доставки указанного снаряжение в Иран, где образцы поначалу демонтируют и проанализируют, а потом иранские инженеры смогут попытаться создать свою собственную модификацию «украденного» оружия, которую могут получить ВС РФ.

Впрочем, Пентагон не считает, что указанная проблема — масштабная или систематическая, поскольку защитники Украины, с самого начала войны, регулярно уведомляют США о любых потерях американской амуниции. Кроме того, нет никакой явной информации, относительно того, удалось ли иранским специалистом провести «обратный инжиниринг» какой-либо из моделей западного вооружения, вывезенного из Украины.

Отметим, что Тегеран ранее демонстрировал свои наработки, основанные на оборудовании США:

иранская противотанковая управляемая ракета «Toophan» сделана на базе американского ПТРК «BGM-71 TOW»;

иранский БПЛА «Shahed 171 Simorgh» — копия американского «Lockheed Martin RQ-170 Sentinel».

Ранее мы писали, что Великобритания и Франция объединяют усилия в разработке нового оружия против РФ.