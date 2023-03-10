В эфире радио Kossuth премьер-министр Венгрии прокомментировал информацию об отправке первых танков Leopard в Украину, информирует «НБН» со ссылкой на издание «Европейская правда».

Политик заявил, что год назад все надеялись, что вооруженный конфликт в Украине не перерастет в настоящую войну, а сейчас боевые действия стали более ожесточенными, чем были ранее.

По словам главы венгерского правительства, его страна и Ватикан – «единственные государства» в Европе, которые выступают за мир, а западные лидеры пребывают в «военной лихорадке».

Орбан отметил, что Германия начала с поставок касок украинской армии, потом передала танки, в сейчас заговорила о предоставлении истребителей. Премьер-министр считает, что страны Запада могут отправить в Украину и свои войска, поэтому риск мировой войны возрастает.

Ранее глава правительства Венгрии заявил, что отношения Европы с Россией после войны могут не восстановиться и Будапешт должен пересмотреть свою политику по РФ.