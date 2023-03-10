О том, что Киев обязуется начать скрупулезное изучение всевозможных процедур в собственных государственных структурах, поскольку важно уменьшить время на переговорах с Европейским Союзом, пишет «НБН», ссылаясь на заявление вице-премьерки по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина, прозвучавшее во время трансляции телемарафона на YouTube-канале «1+1».

По словам Стефанишиной, на данный момент «селф-скрининг» наших норм действующего законодательства — это все, чем дышит правительство, так как все процедуры и процессы в Украине необходимо оценить на согласованность с европейскими стандартами.

Впрочем, несмотря на то, что подобный «самоанализ» вобрал в себя контроль за самостоятельным выполнением Киевом около 30 тысяч различных правил и стандартов Евросоюза, «этот процесс начат».

Таким образом, вице-премьерка уверена, что осталось буквально «несколько месяцев» до выполнения такой масштабной задачи, которая наконец заложит глубокий фундамент для «формирования переговорной позиции и позволит сократить время переговоров» с ЕС, «чтобы мы потом не тратили время на анализ».

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