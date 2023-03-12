Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «Newsmaker«.

Из источника стало известно, что представитель молдавской полиции сделал заявление, в котором рассказал о причастности российских спецслужб к дестабилизации обстановки в Молдове.

В том числе, он рассказал о том, что российские спецслужбы оказывают своё влияние и на митинги, которые происходят в стране и организовываются партией «Шор».

Чернэуцану также сообщил, что полиция Молдовы 9 марта смогла задержать гражданина РФ, который прибыл в страну для того, чтобы научить местных жителей дестабилизировать ситуацию в страну и наводить беспорядки.

Также представитель молдавской полиции поделился информацией о том, что им удалось провести спецоперацию, в ходе которой один из полицейских был внедрен в группу людей, планирующих дестабилизировать ситуацию в стране. В ходе операции местные полицейские смогли раскрыть группу злоумышленников. Известно, что действия преступников координировались из России.

Напомним, что ранее в ГУР объяснили зачем РФ создаёт напряжение вокруг Молдовы и Приднестровья