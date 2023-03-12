Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление руководителя пресс-центра Сил охраны и обороны ОК «Південь» Натальи Гуменюк в эфире национального телемарафона.

Гуменюк сказала о том, что российская армия может подтягивать огневые точки, причём вооружение может быть различным.

Представительница ОК «Південь» отметила, что в Силах обороны детально следят за действиями российских военных на юге страны, но из-за расположения Кинбурнской косы зафиксировать опасность со стороны российских военных можно лишь после первого выстрела. Гуменюк объяснила, что это специфика самой косы.

Напомним, что ранее сообщалось о том, что в ходе боёв за Бахмут украинским военным удалось зажать наёмников ЧВК «Вагнер» в промышленных районах города.