Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный аккаунт в твиттер министра обороны Польши Мариуша Блащака.

На своём аккаунте Мариуш Блащак сообщил, что американский ядерный бомбардировщик B-52 совместно с несколькими польскими истребителями совершил тренировочный полёт вблизи российской границы. Глава Минобороны Польши объяснил, что таким образом авиация стран отрабатывает совместимость. Делается это для того, чтобы восточный фланг НАТО был максимально защищенным.

Известно, что B-52 вылетел из Польши и долетел до финского залива, после чего, вблизи с российской границей пересёк воздушное пространство стран Прибалтики и обратно вернулся в Польшу.

В России уже начали говорить о том, что таким образом бомбардировщик отрабатывает тренировочные полёты для пуска ракет по территории РФ.

Напомним, что ранее в США рассказали о том, сколько может длится война и на что именно рассчитывает Путин.