Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальное заявление украинского президента в твиттер.

Из заявление стало известно, что украинский президент Владимир Зеленский поздравил чешского коллегу с официальным вступлением на пост президента Чешской Республики.

Кроме того, украинский лидер заявил, что он проинформировал Павела о текущей ситуации на фронте, а также рассказал о потребностях Украины в текущей войне против РФ. Также известно, что главы государств обсудили и движения украинского государства в ЕС.

Напомним, что временем ранее Владимир Зеленский поздравил Петера Павела с победой на президентских выборах в Чехии.