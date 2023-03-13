О том, что предполагаемый диалог должен показать желание Пекина на принятие более активной роли посредника, для способствования скорейшему окончанию войны РФ с Украиной, но главы двух стран смогут пообщаться только в онлайн-формате, пишет «НБН», ссылаясь на материал издания The Wall Street Journal.

Отметим, что последний раз, когда Пекин брал на себя роль «всемирного миротворца», фиксировался в начале 2000-х годов: речь о шестисторонних переговорах относительно сворачивания ядерной программы КНДР, в обмен на разностороннюю помощь. Отдельно стоит подчеркнуть и фиаско – договоренности полностью провалились в 2008-м году.

Однако даже такая разновидность переговоров между Зеленским и Си Цзиньпином, обещает стать значительным шагом в миротворческих попытках Китая. По мнению WSJ, сейчас Китай серьезно заинтересован в прекращении войны в Украине, поскольку неутихающие боевые действия, заставляют Си Цзиньпина «балансировать» между «безграничным партнерством» с Россией, и одновременно следить за быстрым ростом недоверия и напряженности со стороны США и союзных стран Запада.

Впрочем, представители стран ЕС ожидают этой встречи с достаточной долей скептицизма.

Ранее мы писали, что встреча властей КНР и РФ переносится — когда ожидать визита Си Цзиньпина в Москву.