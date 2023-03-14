В ходе встречи с работниками авиационного завода в Улан-Удэ Республики Бурятия Путин в очередной раз принялся рассказывать, как Российская Федерация старалась «подружиться» с Украиной, информирует «НБН» со ссылкой на росСМИ.

Диктатор заявил, что РФ «долго и терпеливо» десятилетиями работала в этом направлении, однако ситуация принципиально изменилась в 2014 году, когда в соседнем государстве «с подачи Запада произошел госпереворот».

Глава Кремля назвал Украину «русскоязычной» и сообщил, что Москва в вопросе ликвидации соседней страны рассчитывала не просто на ее русскоязычных граждан, а опиралась на тех, кто считает себя частью «русского мира».

Российский лидер добавил, что 9 лет назад якобы началась физическая ликвидация украинцев, которые поддерживали развитие нормальных отношений со страной-агрессором.

Ранее в Сети обсуждали поздравление Путина с 8 марта. Пользователи вспомнили, что глава Кремля обещал россиянкам год назад.