О том, что представитель президента Владимира Путина, Дмитрий Песков, сообщил – срок действия «зернового соглашения» увеличат не более, чем на 60 дней, и это является «жестом доброй воли» со стороны РФ, пишет «НБН», ссылаясь на материал «Радіо Свобода».

По словам Пескова, данные договоренности не могут «стоять на одной ноге». Именно такой ответ последовал после вопроса, почему это соглашение не было продлено на предполагаемые 120 дней. Также, спикер российского диктатора уверен, что такие «условия продления соглашения – относительны», что по его мнению – «своего рода жест доброй воли со стороны России».

Кроме того, Кремль акцентирует — правительство России сделало подобный шаг «в надежде, что за столь длительное время условия и обязательства, которые взяли на себя стороны, будут выполнены».

Напомним, что ранее, первоначальный российский «жест доброй воли» последовал после огневых ударов по оккупированному Змеиному – тогда российских оккупантов силой принудили покинуть захваченный остров. Естественно, что теперь это выражение в нашей стране стали использовать при любом бегстве сил РФ, и позднее такое было зафиксировано когда случилась «перегруппировка ВС РФ» из Херсона.

Ранее мы писали, что Песков дерзко отреагировал на намерение Международного уголовного суда открыть два дела о преступлениях оккупантов в Украине.