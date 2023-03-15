В своем микроблоге в Twitter Данилов прокомментировал сбитие БПЛА США россиянами над Черным морем. Секретарь СНБО считает, что этот инцидент стал сигналом президента-агрессора Владимира Путина западным странам, информирует «НБН».

По словам чиновника, кремлевский диктатор продемонстрировал Западу готовность расширить зону конфликта с втягиванием других сторон. Он объяснил, что глава Кремля использует тактику ва-банк, то есть постоянно повышает ставки на фоне стратегического проигрыша, пытаясь изменить обстоятельства.

Напомним, что кадры резонансного инцидента с беспилотником США опубликовали в Сети.