О том, что в эту военную помощь попадут патроны для стрелкового оружия/крупнокалиберных пулеметов, противотанковые мины и ракеты для систем ПВО, но и это еще не все, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Минобороны Дании.

Этот пакет профинансировали из недавно сформированного, так называемого «украинского фонда», создание которого было поддержано социал-демократами, партией «Венстре», «Умеренной партией», «Социалистической народной партией», «Либеральным альянсом», «Консервативной народной партией» и прочими фракциями.

Итак, новый пакет военной помощи для ВСУ дополнен:

боеприпасами для пистолетов калибра 5,56 мм;

12,7-мм крупнокалиберными пулеметами;

значительным количеством противотанковых мин;

пламегасителями и зажигательными трубками для 155-мм артиллерийских боеприпасов;

ракетами для систем ПВО;

инструментами для обезвреживания бомб, в количестве 21 штуки;

15 армейскими генераторами;

8 000 головными уборами и 15 000 комплектами непромокаемой одежды;

6 ангарными палатками;

9 мобильными мастерскими по восстановлению большой военной техники.

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