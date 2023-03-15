Как информирует «НБН», на своей странице в социальной сети «Твиттер» Алексей Резников отметил, что очередное заседание в формате «Рамштайн» вселило в него оптимизм.

Дословно из обнародованного Резниковым сообщения:

«Рамштайн-10» весьма оптимистичен. Ведь должно пройти усиление ПВО, будут поставки боеприпасов, тренировки, а также формирование «бронированного кулака».

Кроме того, он высказал слова благодарности руководителю оборонного ведомства США Ллойду Остину за выдающее лидерство. Кроме того, Резников высказал слова благодарности «друзьям из антикремлевской коалиции за готовность стоять с Украиной до самой победы».

Ранее мы уже писали о том, как Алексей Резников прокомментровал ситуацию в Крыму.