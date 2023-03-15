В эфире национального телемарафона чиновник заявил, что страна-агрессор в прежнем виде существовать не сможет, процесс ее распада является необратимым, информирует «НБН».

По словам секретаря СНБО, РФ уже фрагментируется и в будущем она не будет в тех границах, в которых находится на сегодняшний день. Он отметил, что об этом процессе заговорил сам президент-агрессор Владимир Путин, поэтому в будущем все так и произойдет.

Данилов добавил, что в Кремле уже обсуждают перенос столицы вглубь страны и в РФ уже идут многие другие процессы, однако чиновник не стал уточнять, о чем именно идет речь.

Ранее секретарь СНБО объяснил, в чем Украина должна убедить западных союзников после поражения России в войне.