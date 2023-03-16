О том, что в КНР все еще сохраняют надежду относительно возобновления переговорного процесса между Украиной и РФ, но при выполнении некоторых условий с обеих заинтересованных сторон, пишет «НБН», ссылаясь на официальную страницу Министерства иностранных дел Китая.

В частности, власти Китая выражают высокую степень беспокойства из-за продолжения эскалации «кризиса» в нашей стране, и вероятности выхода войны РФ с Украиной «из-под контроля». Пекин надеется — все стороны сохранят спокойствие, рациональность и сдержанность, и вскоре перейдут к мирным переговорам «как можно быстрее», что позволит добиться «возвращения на путь политического урегулирования».

Кроме того, вот такое заявление от МИД КНР поступило сразу после встречи с их украинским коллегой Дмитрием Кулебой:

Надеемся, что Украина и Россия сохранят надежду на диалог и переговоры, и какими бы сложными они ни были, они не закроют двери для политического решения.

Ранее наш информационный портал писал, что Китай, РФ и Иран проведут совместные учения союзников в Оманском заливе.