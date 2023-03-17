Украинский лидер в своем Telegram-канале написал, что брюссельские договоренности Киева работают, комментируя сообщение о предоставлении военной помощи Братиславой, информирует «НБН».

Президент сообщил, что в телефонном разговоре он поблагодарил главу правительства Словакии за решение о поставках боевых самолетов МиГ-29 и зенитных ракетных комплексов «Куб» для нужд Вооруженных сил Украины.

Глава государства подчеркнул, что он ценит личную роль словацкого премьер-министра Эдуарда Хегера в поддержке нашей страны в борьбе с российскими оккупантами.

Зеленский добавил, что он будет рад продолжить диалог с главой правительства Словакии в украинской столице.

На решение словацких и польских властей отправить истребители для ВСУ уже отреагировали и в Кремле. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков пригрозил, что боевые самолеты станут причиной «дополнительных бед» для украинского народа.