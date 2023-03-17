Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на данные источника «NewsMaker«.

Как сообщается в источнике, действующий президент Молдовы Майя Санду заявила, что на данный момент Молдова является достаточно слабым и очень уязвимым государством. Санду считает, что такая страна как Молдова могла бы быть в полной безопасности лишь в том случае, если бы страну приняли в ЕС. Помимо этого, президент Молдовы считает, что у её страны есть все шансы вступить в Европейский союз.

Кроме того, отдельно стоит отметить, что Майя Санду считает, что пока Украина ведёт борьбу против армии Российской Федерации, то Молдова будет в полной безопасности и в стране не будет никакой угрозы войне.

Напомним, что временем ранее молдавская полиция смогла раскрыть тайные планы России на Молдову.