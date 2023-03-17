Во время общения с журналистами, отвечая на вопрос корреспондента «Укринформа», советник главнокомандующего ВСУ заявил, что КНР не будет поставлять оружие стране-агрессору, поскольку китайский лидер видит любые ошибки кремлевского диктатора Владимира Путина, информирует «НБН».

По словам Райса, Иран оказался безрассудным, решившись сотрудничать с Москвой, однако Пекин не намерен «присоединяться к идиотам». По этой причине советник Залужного не ожидает, что Поднебесная будет снабжать вооружением Российскую Федерацию.

Напомним, что СМИ объяснили «мирный план» КНР по Украине. Журналисты заявили, что в Пекине верят в завершение войны через несколько месяцев и победу россиян.