В эфире «24 канала» политический эксперт высказался о вероятных целях поездки главы КНР в Москву по приглашению кремлевского диктатора, информирует «НБН».

По словам Шейтельмана, есть две составляющие визита правителя Поднебесной в столицу РФ – политическая и экономическая.

Во-первых, китайский лидер безусловно заговорит о необходимости мира, однако, вероятно, промолчит о первом пункте «мирного плана» Пекина по Украине – соблюдении территориальной целостности стран в рамках устава ООН. Все, что скажет Путину Си Цзиньпин будет носить общий характер, однако глава КНР способен пригрозить Кремлю относительно использования ядерного вооружения.

Во-вторых, у россиян скопилось много всего, что они добывают, а санкции очень сильно ударили по рынку сбыта государства-террориста. Запад ввел пороговую цену на нефть РФ, сложная ситуация у страны-агрессора также сложилась с газом и алюминием.

Политтехнолог напомнил, что Москва неоднократно предлагала Пекину свою продукцию. Возможно на переговорах с Путиным китайский лидер хочет добиться выгодных контрактов с низкими ценами.

Отметим, что сегодня в Администрации Путина озвучили даты визита Си Цзиньпина в Москву.