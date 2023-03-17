О том, что личный секретарь Путина, Дмитрий Песков, полагает решение относительно выдворения УПЦ московского патриархата из Киево-Печерской Лавры противоправным, при этом оправдывая вторжение РФ в Украину, пишет «НБН», ссылаясь на материал российского пропагандистского агентства «РИА Новости».

По словам Пескова, «киевский режим», совершая подобные «незаконные действия», то есть «посягая на церковь», только в очередной раз «демонстрирует свой характер». Секретарь российского диктатора акцентирует, что с таким «характером» и «борются» российские оккупанты, якобы стараясь «пресечь» его «в результате операции».

Песков спорно утверждает:

Это лишний раз доказывает и показывает, что все, что мы делаем, абсолютно правильно.

Кроме того, по вводящему в заблуждение мнению Пескова, на такое решение Киева почему-то не последовало «должного осуждения со стороны мирового сообщества».

Ранее наш информационный портал писал, как Папа Римский Франциск отреагировал на «изгнание» УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры.