Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «ТАСС«

В статье издания говорится о том, что Владимир Путин приехал на Крымский полуостров как раз в годовщину его оккупации. Там он якобы должен взять участие в открытии культурно-исторического объекта.

Отмечается, что в Крыму Путин посетил Школу Искусств, а также детский центр «Корсунь», который размещён вблизи заповедника «Херсонес-Таврический».

Напомним, что временем ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина, таким образом действующего президента РФ могут задержать в более чем 120 странах мира.