Об этом информирует «НБН«, ссылаясь на данные российских СМИ.

В источниках говорится о том, что теперь, согласно данному закону гражданам запрещается не только критиковать регулярную российскую армию, но и также «дискредитировать» частную военную компанию «Вагнер».

Теперь, максимальное наказание за так называемое распространение ложной информации о регулярной армии РФ или добровольцах может составлять 15 лет лишения свободы.

Известно, что данную идею предложил сам глава преступной ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Спикер Госдумы Володин поддержал эту инициативу и вскоре в закон были внесены поправки.

Напомним, что временем ранее аналитики Института изучения войны рассказали о способностях вагнеровцов захватить Бахмут.