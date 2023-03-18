Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные «The New York Times«.

В источнике сообщается о том, что действующий лидер США Джо Байден полностью согласен с решением Международного уголовного суда о выдаче ордера на арест российского президента Владимира Путина.

Джо Байден отметил, что это решение является очень сильным, но полностью справедливым, так как российский президент Путин совершил большое количество военных преступлений.

В то же время, американский президент, что Соединённые Штаты не являются членами Международного уголовного суда.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что Владимиру Путину грозит арест в более чем 120 странах мира.