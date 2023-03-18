Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на российские СМИ.

Как говорится в источнике, действующий российский президент Владимир Путин подписал закон, согласно которому граждане, имеющие украинские паспорта автоматически будут их лишены. То есть, таким образом Путин признаёт украинское гражданство недействительным для тех, у кого уже есть паспорт РФ.

Если брать во внимание закон, то действующие граждане Украине будут лишены своего гражданства с того момента, когда подадут соответствующее заявление в МВД РФ, либо же на сайте «Госуслуги».

Отмечается, что дети до 14 лет самостоятельно не могут подать соответствующее заявление, но вместо них это могут сделать опекуны.

Напомним, что временем ранее сообщалось о том, что действующего президента РФ Владимира Путина могут арестовать в более 120 странах мира.