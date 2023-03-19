Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные немецкое источника «Zeit«.

В источнике говорится о том, что министр юстиции страны Марко Бушманн обязательно выполнит ордер Международного уголовного суда касательно ареста российского президента Владимира Путина, если же тот приедет в Германию.

Бушманн отмечает, что если российский диктатор приедет в Германию, то руководство страны сразу же обратиться в Интерпол для задержания преступника. Кроме того, тот отметил, что в отличии от правоохранительных органов МУС имеет гораздо больше прав, поэтому они могут арестовать фактически кого угодно.

Напомним, что временем ранее стало известно где и когда могут арестовать российского президента Владимира Путина.