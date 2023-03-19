Как информирует «НБН» со ссылкой на телеграм-канал «Украина Сейчас», посольство Польши во Франции уточнило слова своего дипломата следующим образом:

Средства массовой информации не так интерпретировали слова посла. Они вырвали их из контекста. Если тщательно прослушать весь разговор, то можно понять, что ни о каком прямом участии Польши в войне там речи не было. Там было только предупреждение о последствиях, которые может иметь поражение Украины. То есть, говорилось о возможности РФ атаковать или вовлечь в войну страны Польши и Балтии.

Напомним, ранее мы писали о заявлении посла Польши во Франции относительно вступления Варшавы в конфликт с Москвой.