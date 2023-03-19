Об этом информирует «НБН«, со ссылкой на Следственный комитет РФ.

Как сообщается, глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку заявлению Александра Бушманна, который занимает пост министра юстиции Германии.

Отметим, что Бушманн выразил готовность арестовать российского президента Владимира Путина в случае, если он приедет в Германию.

Кроме, того в России отметили, что требования Международного уголовного суда по выполнению ранее принятого ордера являются вовсе незаконными.

Напомним, что временем ранее Международный уголовный суд выдал ордер на арест Владимира Путина.