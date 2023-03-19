Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на слова Сергея Череватого в эфире национального телемарафона.

Во время интервью Череватый рассказал о том, что в городе Бахмут ведутся активные бои, но всё же российским военным не удаётся захватить город полностью.

Череватый разъяснил, что оккупанты идут всеми силами вперёд, словно по инерции, но при этом несут очень огромные потери.

Также стоит отметить, что Череватый отметил хорошую работу украинского командования и штабов, благодаря чему украинские защитники до сих пор держат город.

Напомним, что временем ранее в Силах обороны сообщили о том, что российские войска пытаются окружить Авдеевку.