В своем микроблоге в Twitter чиновник отреагировал на визит китайского лидера Си Цзиньпина в российскую столицу в понедельник, 20 марта, для встречи с кремлевским диктатором Владимиром Путиным, информирует «НБН».

По мнению секретаря СНБО, для успешной реализации «мирного плана», представленного китайским руководством, Российской Федерации нужно либо капитулировать, либо вывести с территории нашей страны путинские оккупационные силы, согласно норм Устава ООН и международного права.

Данилов считает, что государство-террорист должно выполнить одно из этих условий с целью восстановления независимости, суверенитета и территориальной целостности Украины.

Напомним, что визит главы Китая в Москву состоится 20-22 марта. Иностранные СМИ пишут, что после встречи с российским диктатором Путиным Си Цзиньпин намерен провести переговоры с украинским лидером Владимиром Зеленским.