В понедельник, 20 марта, глава Китая прибыл в столицу РФ на встречу с Путиным. Неформальные переговоры в Кремле продолжались 4,5 часа и не оправдали надежд российского руководства.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на отчет аналитиков ISW.

На встрече и Си Цзиньпин, и Путин хвалили связи РФ и КНР, но озвучили разное видение относительно масштаба будущих отношений Москвы и Пекина. Китайский лидер во время переговорного процесса предложил диктатору не такой уровень поддержки, на который рассчитывали в Кремле.

Президент-агрессор надеялся на агрессивную позицию правителя Поднебесной в отношении Запада, однако Си Цзиньпин отказался явно занять сторону государства-террориста в геополитическом конфликте.

Аналитики считают, что глава Китая отступил от декларативной «безграничной дружбы» с Россией, дав понять, что Пекин не будет экономически и политически поддерживать агрессивную страну для восполнения просчетов в войне с Украиной.

При этом эксперты предполагают, что по итогам визита китайского лидера в Москву Путин и Си Цзиньпин могут подписать экономические сделки и торговые соглашения, направленные на обход санкций Запада.

Ранее в Главном управлении разведки Минобороны Украины раскрыли, действительно ли Пекин поставлял оружие Москве.