Российский президент-агрессор Владимир Путин недавно посетил временно захваченный Мариуполь. Для визита в разрушенный его войсками украинский город глава Кремля выбрал любимую стеганую куртку от итальянского премиального бренда Loro Piana.

Об этом информирует «НБН» со ссылкой на Telegram-канал «Можем объяснить».

Год назад кремлевский диктатор уже появлялся на публике в этом пуховике, стоимостью в почти 1,5 миллиона рублей (около $19 500). Глава Российской Федерации выходил в этой куртке на сцену во время митинга на стадионе «Лужники» в Москве.

Ранее ажиотаж в Сети вызвали новые часы Путина. Диктатор купил аксессуар отечественного производства за $25 000.