Как информирует «НБН» со ссылкой на «Радио Свобода», такое заявление сделал сегодня, 22 марта, заместитель главы внешнеполитического ведомства России Сергей Рябков во время своего выступления на площадке «Валдай».

Дословно из заявления Рябкова:

Мне бы вовсе не хотелось погружаться в то, чтобы обсуждать, существует ли высокая вероятность ядерного конфликта сегодня. Однако, в любом случае, скажем так, она выше всего того, что было на протяжении последних десятилетий.

При этом Рябков добавил, что Соединенные Штаты Америки и Российская Федерация в настоящий момент не имеют точек соприкосновения для обсуждения вопроса о возвращении Москвы к Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений.

Он подытожил:

Сейчас уже невозможно договариваться, это нужно было делать раньше.

Напомним, ранее мы уже писали о том, что Россия раскрывает свои планы на новую военную операцию.