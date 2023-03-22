В интервью изданию Оbozrevatel Романенко объяснил, почему Путин решил посетить разрушенный украинский город. По мнению генерала, визит диктатора в Мариуполь – ответный шаг на выдачу ордера на его арест гаагским судом, информирует «НБН».

Экс-заместитель главы Генштаба ВСУ напомнил, что ранее российский лидер не пренебрегал международными нормами настолько откровенно – не приезжал на временно захваченную территорию. Приезд главы Кремля в Мариуполь сжег мосты РФ в сфере дипломатии, оставив Москве лишь военный путь.

Романенко высказался о версии на счет визита двойника президента-агрессора в украинский город. Генерал считает, что сложно определить, кто был в Мариуполе – настоящий Путин или его «дубликат», поскольку российский лидер почти ничего не говорил.

При этом кремлевский диктатор вел себя достаточно странно – общался с людьми, заходил к ним в дом, хотя ранее держал всех на расстоянии, устраивая встречи за огромным столом.

Напомним, что Путин приехал в Мариуполь в любимом пуховике за полмиллиона рублей, в котором он появился на публике еще год назад.