Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на данные агентства «АР«.

Как говорится в источнике, глава МИД Венгрии Петер Сийярто выступил с заявлением в котором заявил, что прекращение огня в войне между Украиной и Россией вовсе не означает, что оккупированные территории должны отойти России.

Он отметил, что стороны должны прекратить войну немедленно и сесть за стол переговоров. При этом Сийярто заявляет, что те украинские территории, которые сейчас находятся под оккупацией армии Российской Федерации ни в коем случае не могут остаться в РФ.

Помимо этого важным можно назвать ещё одно заявление Петер Сийярто. Там глава Министерства иностранных дел Венгрии заявил, что для того, чтобы на территории Украины наступил мир необходимо провести переговоры между американским президентом Джо Байденом и российским диктатором Владимиром Путиным.

Также ранее мы упоминали о том, почему Венгрия не поддерживает вступление Украины в ЕС.