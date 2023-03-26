Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный аккаунт в Facebook Арвидаса Анушаускаса.

Глава Министерства обороны рассказал о том, что размещение Россией ядерного вооружения на территории Республики Беларусь — это скорее всего попытка запугать западных союзников Украины.

В то же время он считает, что для стран нет разницы, размещено ли ядерное оружие в Беларуси, в Калининграде или же в Ленинграде. Страны Североатлантического альянса должны отстаивать свои интересы и интересы Украины в любой ситуации.

Также Арвидас Анушаускас отметил, что Соединённые Штаты Америки слишком сдержано отнеслись к тому, что Владимир Путин хочет разместить российское ядерное оружие на территории Республики Беларусь.

Также ранее мы говорили о том, что почему Россия разместит своё ядерное оружие в Беларуси.