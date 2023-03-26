Об этом сообщает «НБН«, ссылаясь на данные источника «Nezavisen«.

В источнике говорится о том, что во время своего интервью действующий министр обороны Северной Македонии Славянка Петровская сообщила о том, что македонское правительство предложит Украине вертолёты Ми-24 в количестве 12 штук.

По словам Петровской, местные власти уже в ближайшее время готовы принять данное решение. При этом, глава македонского Минобороны заявила, что передачи вертолётов для Украины никаким образом не повлияет на обороноспособность страны, а Украине они пригодится, так как воины ВСУ умеют ими пользоваться.

Также известно, что после того, как старые вертолеты Ми-24 будут переданы Украине Северная Македония может совершить покупку новых, многоцелевых вертолётов. О том, когда именно македонские вертолёты Ми-24 могут быть доставлены в Украину на данный момент не сообщалось, но принятие решения ожидается в ближайшее время.

Примечательно, что ранее мы сообщали о том, что Украина получила от Македонии боевую авиацию.