Недавно СМИ активно обсуждали поездку кремлевского диктатора Владимира Путина во временно захваченный Мариуполь. Глава Российской Федерации «свободно» гулял по городу, катался за рулем автомобиля и якобы встречался с местными жителями и заходил к ним в дом, информирует «НБН».

Позже в Сети появились кадры встречи российского лидера с подчиненным, которого усадил за огромный стол. В своем Telegram-канале Казанский обратил внимание на то, что еще недавно Путин прогуливался по Мариуполю, а сейчас опять вернутся к своей «традиции».

Отметим, что с приездом главы Кремля в Мариуполь в СМИ вновь заговорили о его двойниках. Генерал прокомментировал эту версию и указал на странности в поведении лидера россиян во время визита в украинский город.