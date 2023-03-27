В эфире программы «Свобода.Ранок» представитель украинской военной разведки сообщил, что заявления главы Кремля о размещении ядерного оружия на белорусской территории – повышение ставок, информирует «НБН».

По словам пресс-секретаря ГУР МОУ, такие угрозы – очередной ядерный шантаж Путина, на который и Соединенные Штаты Америки, и европейские страны, как они однозначно дали понять, вестись не намерены.

Юсов добавил, ничего не может быть незамеченным в вопросе передвижения ядерного оружия россиян и строительства хранилищ для него.

Отметим, что в Кремле ответили, может ли Российская Федерация отказаться от размещения ядерного вооружения в Республике Беларусь. Спикер российского диктатора Дмитрий Песков заявил, что призывы западных стран не повлияют на решение Путина в этом вопросе.