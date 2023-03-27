В интервью агентству «УНИАН» представитель Офиса Зеленского отметил, что оккупанты продолжают наносить по нашей стране прицельные ракетные удары, информирует «НБН».

По словам советника главы ОПУ, у РФ единственная цель – ликвидировать максимальное количество мирных украинцев. Он отметил, что после захвата нашей страны Кремль планировал «проредить» ее население, уничтожая людей.

Подоляк подчеркнул, что РФ не живет по правилам, она оторвана от современной цивилизации, поэтому любой переговорный процесс с Москвой сейчас на ее условиях будет означать, что Украина не накажет виновных в этой войне.

Чиновник добавил, что правильный финал – наказание россиян. Это может произойти физически – РФ исчезнет с карты мира, либо юридически – виновные в кровопролитии получат пожизненные сроки.

Напомним, что после того, как МУС выдал ордер на арест кремлевского диктатора Владимира Путина, Москва стала искать партнеров, которые откажутся выполнять условия гаагского суда.