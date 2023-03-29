Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на интервью президента изданию «AP«.

Как говорится в источнике, на вопрос о возможной встречи с китайским лидером Си Цзиньпином президент Украины Владимир Зеленский заявил, что приглашает его посетить столицу Украины.

Сообщается, что действующий лидер Украины имеет огромное желание поговорить с китайским президентом, который активно сотрудничает с Россией и проводит встречи с Владимиром Путиным. Также нужно отметить, что Си Цзиньпин предложил свой план по урегулированию конфликта между Украиной и Россией.

Владимир Зеленский отметил, что он готов увидеть Си Цзиньпина в Украине, а также он имеет большое желание поговорить с ним. Помимо этого украинский лидер заявил, что общался с Си Цзиньпином ещё до того, как Россия начала полномасштабное вторжение в Украину, но за год войны он не провёл ни одного разговора с китайским президентом.

Следует упомянуть, что ранее в ОПУ рассказали о подготовке к возможным переговорам Зеленского и Си Цзиньпина.