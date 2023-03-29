В интервью изданию Associated Press украинский лидер сообщил, что наша страна получила от одного из европейских государств ПВО. В итоге система противовоздушной обороны просто не сработала, информирует «НБН».

Зеленский рассказал журналистам, что ее пришлось менять «снова и снова». При этом президент не стал раскрывать, какая именно страна Европы предоставила ВСУ такое вооружение.

Также глава государства отметил, что Украине очень помогли государства-партнеры, однако часть обещанного оружия до сих пор не отправили. В частности, Киев не получил американские зенитные комплексы Patriot, которых ВСУ необходимо около 20 батарей и даже их может быть недостаточно.

Отметим, что в интервью Зеленский назвал страну, без помощи которой Украина не одержит победу в войне с РФ.