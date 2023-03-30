В интервью изданию Financial Times руководитель внешнеполитического ведомства Украины предупредил об опасном нарративе о контрнаступлении защитников, информирует «НБН».

По мнению министра иностранных дел, не стоит говорить о весенней контратаке наших войск, как о решающем сражении в противостоянии с российскими оккупантами.

Кулеба отмечает, что война состоит из серии битв и, если в результате контрнаступления ВСУ не будут деоккупированы все территории нашей страны, это усилит некоторых людей на Западе, которые толкают Киев идти на «компромисс» с Кремлем и подписывать что-то на подобие «Минска-3».

Глава МИД добавил, что такие политики могут сказать, что украинское руководство должно подумать об альтернативном сценарии, однако для нашей страны альтернативы нет.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников перечислил три критерия окончательной победы нашей страны над государством-террористом.