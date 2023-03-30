Во вторник, 28 марта, в Гудермесе было совершено нападение на отделение полиции. В результате инцидента «кадыровцами» были убиты двое мужчин, информирует «НБН».

Аналитики ISW в своем отчете обратили внимание на реакцию главы Чечни. Кадыров вместе с сыном, чиновниками и пропагандистами оперативно прибыл на место происшествия, где осмотрел тела нападавших.

Эксперты предполагают, что такое поведение ставленника Кремля свидетельствует о его страхе перед внутренним сопротивлением и протестами в республике, которые могут подорвать его авторитарное правление.

Прибыв на место ЧП, глава Чечни попытался повысить свой «имидж сильного человека» и «предупредить» о том, что он будет устранять любые формы сопротивления его власти.

Кадыров боится волнений в Чечне также из-за опасения потерять благосклонность главы Кремля Владимира Путина. Диктатор может воспользоваться его страхами, вынудив его отправлять на фронт в Украину больше боевиков.

Ранее в Институте изучения войны проанализировали встречу Путина и Кадырова, которая состоялась в Кремле 13 марта.