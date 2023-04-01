Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на Twitter Матеуша Моравецкого.

Премьер-министр Польши на своём официальном аккаунте в Twitter поделился информацией о том, что украинское правительство заказало в Польши 100 единиц бронетранспортеров Rosomak.

Матеуш Моравецкий отметил, что Rosomak — это топовые бронетранспортеры польского производства, которые помогут Украине в войне против армии Российской Федерации. Производят такие боевые транспортеры на заводе в Семяновице-Шленские.

Польский премьер также отметил, что покупка Украиной польских бронетранспортеров Rosomak будет оплачена за деньги европейских партнёров, а также Соединённых Штатов.

Ранее мы писали, о том, что в Воздушных силах сообщили о недостатке переданных Польшей и Словакией истребителей.