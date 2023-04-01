Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на официальный телеграм-канал президента Украины.

Как стало известно из источника, главы государств во время телефонного разговора обсудили оборонное взаимодействие между Францией и Украиной. По словам Владимира Зеленского часовой разговор с Макроном был достаточно предметным.

Кроме того, украинский лидер проинформировал французского коллегу касательно ситуации в войне против Российской Федерации. Отмечается, что Зеленский рассказал Макрону детали о ситуации на фронте.

Стоит также отметить, что во время переговоров Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон обсуждали и «Формулу мира», а также шаги её возможной реализации в будущем. Кроме того, лидеры обговорили и международные меры, которые мировое сообщество должно принять в будущем в отношении Российской Федерации и её правительства.

Отметим, что ранее мы писал о том, что Зеленский назвал город, в котором могут судить преступления Путина.