Об этом сообщает «НБН«, со ссылкой на заявление Данилова в эфире телеканала «Суспільне«.

Во время своего выступления Алексей Данилов рассказал о том, что все слова российского диктатора Путина о размещении ядерного оружия на территории Республики Беларусь являются обычным шантажом.

Данилов убежден, что Российская Федерация не сможет разместить ядерное оружие на территории Беларуси, так как для этого нужно разрешение Китай, ну а там, как известно, местные власти выступают против ядерной эскалации конфликта.

Поэтому, по словам Данилова все подобные заявления российских властей являются обычным шантажом. Нужно им это для того, чтобы американцы и англичане, опасаясь ядерной эскалации сели с Россией за стол переговоров. Данилов отметил, что подобный шантаж для РФ — это уже обычное дело и здесь нечему удивляться.

Также по его словам стало известно, что Российская Федерация сама уже не желает эскалации конфликта, а хочет завершить войну поскорее, вот их власти и придумывают различные способы как можно «выйти сухим из воды».

Следует напомнить, что ранее мы сообщали о том, что Песков озвучил ответ Путина касательно того, откажется ли РФ от размещения ядерного оружия в Беларуси.