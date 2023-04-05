В интервью «Радио Свобода» представитель Офиса Зеленского заявил, что Крым может стать предметом переговоров между Киевом и Москвой, однако лишь после того, как Российская Федерация выведет войска из Украины, информирует «НБН».

Подоляк допускает дипломатический способ ухода россиян с полуострова, если страна-агрессор выведет оккупантов с территорий нашей страны. В таком случае Украина подождет несколько дней, позволив гражданам РФ и войскам Путина покинуть Крым.

Говоря о дальнейшей судьбе Крымского моста, через который будут выезжать россияне, советник главы ОПУ отметил, что после этого конструкцию демонтируют.

Напомним, представитель Зеленского в АРК рассказала, что Украина будет делать с гражданами Российской Федерации, которые не покинут Крым.