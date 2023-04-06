В интервью изданию «РБК-Украина» Мельник рассказал, что у немцев до сих пор сохраняются романтические представления о россиянах, в частности, граждане ФРГ продолжают воспринимать народ РФ как «великую нацию», информирует «НБН».

По словам дипломата, именно такие взгляды граждан Германии на российский народ стали препятствием в предоставлении Берлином серьезного вооружения Украине в начале полномасштабного вторжения.

Экс-посол объяснил, что немцы отказывались видеть Украину полноправным субъектом, а ее граждан – культурной нацией, которая готова сражаться за свою государственность.

Мельник считает, что РФ была, есть и будет для граждан ФРГ великим государством и ключевым игроком на геополитической арене, чтобы не заявляло руководство страны о кремлевском диктаторе.

В то же время социологический опрос, проведенный среди немцев, показал, что общество ФРГ считает Россию самой большой угрозой на планете.