В комментарии изданию Liga.net спикер Зеленского заявил, что в вопросе возможного диалога с Москвой надо в первую очередь ориентироваться на слова руководителя страны – верховного главнокомандующего, информирует «НБН».

Таким образом Никифоров прокомментировал высказывания заместителя главы Офиса президента Украины Андрея Сибиги. Представитель ОПУ заявил журналистам издания Financial Times, что власти готовы обсуждать с Кремлем будущее Крыма, когда защитники достигнут границы временно захваченного россиянами полуострова.

Напомним, в Офисе Зеленского оценили возможность дипломатического выхода россиян из Крыма, а также рассказали, что будет с Керченским мостом.